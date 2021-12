Governo: in corso Cdm a palazzo Chigi, a odg misure Covid

29 dicembre 2021 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' in corso il Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: decreto legge su misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (Presidenza - Salute).

Ed inoltre: decreto del presidente della Repubblica su individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Esame preliminare (Presidenza - Pubblica amministrazione). Varie ed eventuali.