Green pass: Landi (Lega), 'obbligo su traghetti inaccettabile, isolani sono al confino'

Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - "In viaggio sul traghetto con mascherina ffp2 controllo green pass. Comprendo la necessità di contrastare la diffusione del virus, ma abitare su un'isola non deve significare essere al confino perciò ritengo che sia inaccettabile per un residente dover avere il super green pass per prendere il traghetto. Qui non si tratta più di sicurezza...". Lo scrive il consigliere regionale della Lega Toscana Marco Landi in un post su facebook, commentando l'introduzione dell'obbligo del certificato verde rafforzato anche per il trasporto pubblico locale, compresi i traghetti. Obbligo che di fatto sostanzia una discriminazione tra i residenti sul continente e quelli delle isole.