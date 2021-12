Manovra: cinghiali, formaggi e filosofia, la carica degli Odg che fa esultare i deputati** (3)

30 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - E che dire di Massimiliano Capitanio, il cui ordine del giorno chiede al governo di impegnarsi per "la migrazione dell'applicazione 'iPatente' verso la app 'Io'"? A scacciare ogni dubbio, il deputato della Lega chiarisce: "La Cina lo ha già fatto, Usa, Germania e Svizzera ci stanno lavorando". Cambiando fronte è al sicuro, garantisce Alessandra Ermellino, il 25/mo Congresso mondiale di filosofia in programma a Roma nel 2024: "Non un semplice convegno accademico e culturale ma un momento di confronto a carattere globale sulle sfide del nostro tempo", ha sottolineato la deputata del Misto a proposito del suo Odg accolto.

Soddisfatte anche le deputate dem Susanna Cenni e Antonella Incerti per l'accoglimento dell'Odg "che impegna il governo ad incrementare le risorse per i prodotti Dop e Igp". Mentre Francesco D'Uva, dalla commissione Difesa, può esultare a ragione per il sì alla sua proposta di "individuare risorse economiche da destinare all'implementazione delle strutture operative della Scuola Interforze per la difesa Nbc, al mantenimento e consolidamento dei risultati raggiunti in questi anni, nonché al potenziamento delle capacità della struttura, per rendere il nostro Paese maggiormente preparato ai rischi provenienti dalle minacce chimico, biologiche, nucleari e radioattive". (di Giuseppe Greco)