Covid: Confcommercio Lombardia, 'per turismo e ristorazione sostegni e proroga Cig'

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Interventi di sostegno, proroga della cassa integrazione e moratorie fiscali e bancarie per le imprese del turismo e della ristorazione colpite dalle nuove restrizioni per contenere l'ondata di coronavirus. “Lo scenario è molto preoccupante: da tutta la Lombardia i segnali che registriamo, sono di un forte calo dell'attività alberghiera e disdette nei ristoranti, seppur con qualche lieve differenza tra diversi territori", dice Carlo Massoletti, vice presidente vicario di Confcommercio Lombardia. “La nuova emergenza è però quella che ci proietta oltre l'Epifania: per gli operatori del turismo è praticamente un salto nel buio. Il timore del virus e la fortissima incertezza stanno bloccando le prenotazioni, anche per la ricettività della montagna", continua.

"Proprio per questo torniamo a chiedere, ad ogni livello, interventi di sostegno, e in questo senso non dobbiamo dimenticare le discoteche, nuovamente chiuse, e in generale la proroga della cassa integrazione e delle moratorie fiscali e bancarie”, aggiunge Massoletti.

Per Lino Stoppani, presidente di Fipe Lombardia, "dai riscontri sulle attività di ristorazione, possiamo dire che per il cenone di Capodanno anche in Lombardia le disdette si aggirano di media sul 30%. Il quadro è diversificato, ma abbiamo segnalazioni di diverse attività che preferiscono chiudere e mettere in ferie i collaboratori, in altri casi l'operatività viene fermata dalle quarantene degli stessi imprenditori o dei loro dipendenti”. E secondo Fabio Primerano, coordinatore degli albergatori lombardi di Confcommercio, "la paura da parte dei clienti naturalmente non è più soltanto quella del contagio, ma anche quella di rimanere incastrati nel meccanismo della quarantena. Sul fronte alberghiero, le disdette superano il 60% e l'occupazione nelle strutture è ai minimi soprattutto nelle città, dove pesa il nuovo forte calo, di fatto quasi uno stop, dei movimenti turistici internazionali".