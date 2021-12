Sud: il 15 a Napoli iniziativa 'Idea-Cambiamo', 'Una proposta per il paese'

30 dicembre 2021 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Si terrà sabato 15 gennaio a Napoli un incontro promosso dalla componente ‘Idea-Cambiamo' del Senato in collaborazione con il gruppo ‘Cambiamo' del Comune di Napoli, intitolato “Dall'Italia che deve crescere, una proposta per il Paese” e rivolto ad amministratori e quadri delle regioni del Mezzogiorno. Si legge in una nota.

Saranno presenti fra gli altri, come promotori, il consigliere comunale di Napoli Rosario Palumbo, il consigliere regionale della Campania Raffaele Pisacane, il senatore Gaetano Quagliariello e i senatori della componente. All'evento, al quale ha assicurato la sua partecipazione il presidente Giovanni Toti, in poche ore sono già arrivate le prime adesioni dai territori, fra le quali quelle dei consiglieri regionali Francesco De Nisi (Calabria) e Paolo Dell'Erba (Puglia) oltre al consigliere della Campania, di dodici consiglieri di comuni capoluogo (due dall'Aquila, quattro da Potenza, uno da Vibo Valentia, uno da Matera, uno da Catanzaro, uno da Reggio Calabria oltre al consigliere di Napoli), di tre sindaci e una trentina fra consiglieri e assessori comunali e provinciali. Nei prossimi giorni verranno resi noti il programma completo dell'incontro e le nuove adesioni da parte dei territori.