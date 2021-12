Capodanno: a Milano in strada 62 pattuglie polizia locale

30 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Comune di Milano, Polizia locale, Atm e Amsa saranno presenti la notte di Capodanno per garantire il presidio della città e servizi per i cittadini. Nella giornata di domani, 31 dicembre, saranno attive in servizio esterno di pronto intervento 62 pattuglie della polizia locale. Inoltre sono in corso da alcuni giorni servizi specifici da parte del nucleo antiabusivismo e annonaria per il controllo sulla vendita di fuochi d'artificio e altri prodotti legati al Natale e Capodanno. Sarà inoltre sempre operativa la Centrale dei vigili presso il comando di via Beccaria ed è attiva la Protezione civile per eventuali interventi. Il dispositivo di pronto intervento della polizia locale si concentrerà soprattutto sulla rilevazione degli incidenti stradali oltre che sul presidio della città.

"L'innalzamento dei contagi per la pandemia ci obbliga purtroppo a un Capodanno con nuovi divieti", dichiara Marco Granelli, assessore comunale alla Sicurezza. "Il Comune si è attivato perché possa trascorrere in sicurezza, con presenze e presidi speciali. Raccomandiamo ai cittadini il rispetto delle regole, quelle straordinarie e quelle che riguardano la sicurezza in strada, esplodere botti o guidare in stato di ebbrezza non solo è vietato ma soprattutto molto pericoloso. A tutti i cittadini e in particolare a chi in questi giorni lavora il mio augurio di buone feste".

Si ricorda inoltre che a Milano è vietata l'esplosione di botti, fuochi d'artificio e petardi dal primo ottobre al 31 marzo, per ridurre il Pm10, contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e rispettare il benessere degli animali. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, domani saranno regolari tutti i servizi di raccolta e pulizia previsti in città ma sabato 1 gennaio è sospeso il servizio di raccolta carta e cartone, plastica e metallo, vetro, umido e indifferenziato che verrà invece effettuato domenica 2 gennaio per tutte le frazioni ad esclusione dell'umido delle utenze domestiche. Sarà sempre garantita la raccolta dell'umido per le grandi utenze con servizio notturno.