Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Auguro al Movimento 5 Stelle il coraggio di essere radicali. La responsabilità del governo di unità nazionale non fiaccherà il nostro spirito. Resteremo sempre allergici agli interessi di pochi che danneggiano aspirazioni di tanti. Auguri a tutti di affrontare con noi le storture e le ingiustizie del presente per un futuro migliore". Così Giuseppe Conte in un video su Fb.