Lombardia: da Regione in 5 anni 16 mln per strumentazione polizia locale

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia, dal 2018 al 2022, ha stanziato oltre 16 milioni di euro per rinnovare la strumentazione della polizia locale. Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Nel periodo 2018-21 - evidenzia l'assessore - abbiamo stanziato 11.760.00 euro per l'acquisto di strumenti e veicoli. A questa somma aggiungiamo ulteriori 4.400.000 euro già deliberati per il 2022. Un impegno concreto di Regione Lombardia, in particolare del mio assessorato, a sostegno dei vigili lombardi. Ogni euro speso per fornire le adeguate strumentazioni, sempre più all'avanguardia, agli agenti delle Polizie locali è stato speso con la profonda convinzione che sarebbe stato un investimento di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti i cittadini".

"Siamo ben consapevoli del fatto - sottolinea De Corato - che i nostri agenti devono avere strumentazioni tecnologicamente avanzate per poter svolgere al meglio il loro lavoro e, anche, per autodifesa". Ad oggi, Regione Lombardia ha finanziato l'acquisto di 425 dash cam, 836 bodycam, 758 fototrappole, 254 vetture ecologiche, 111 bici elettriche, 36 droni, 22 motoscooter, 2 gommoni e 106 defibrillatori.