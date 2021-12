Tennis: Venus dà forfait, sarà il primo Australian Open senza le sorelle Williams dal '97

31 dicembre 2021 a

Melbourne, 31 dic. - (Adnkronos) - Venus Williams non prenderà parte agli Australian Open. Come riportato dall'Herald Sun, la tennista americana non sarà a Melbourne e l'ultima wildcard del singolare femminile andrà a un'emergente australiana. L'ex numero uno del mondo, vincitrice di sette prove dello Slam, non gioca da agosto a causa di un infortunio alla gamba che le ha fatto saltare anche gli US Open. In classifica è precipitata al numero 318. Anche sua sorella Serena non giocherà nel primo torneo stagionale del Grande Slam che si disputerà dal 17 al 30 gennaio per un problema al bicipite femorale. E' il primo Australian Open dal 1997 senza le sorelle Williams.