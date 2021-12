Calcio: Tuchel, 'parole Lukaku non ci aiutano, ne discuteremo all'interno dello spogliatoio'

31 dicembre 2021 a

Londra, 31 dic. - (Adnkronos) - “L'intervista di Lukaku non mi piace e non ci aiuta, perché scatena voci di cui non avevamo bisogno. Bisogna capire perché ha detto queste cose e cosa c'è dietro, ma è molto semplice prendere dichiarazioni fuori dal contesto e fare titoli”. L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel si esprime così in merito alle parole di Romelu Lukaku che si è detto infelice della situazione che sta vivendo al Chelsea.

“Sono sorpreso anche perché qui non lo vedo infelice, anzi -aggiunge il tecnico tedesco-. Ne discuteremo, ma lo faremo all'interno dello spogliatoio. Se sei un giocatore così importante come Romelu, sei sempre sotto i riflettori: dovrebbe sapere che tipo reazioni provocano parole come queste. A maggior ragione in un periodo in cui non si vince con continuità”.