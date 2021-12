Vueling: Anpav, raggiunta intesa per rinnovo triennale Ccnl

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Anpav, l'Associazione Nazionale Professionale Assistenti di Volo, ha raggiunto con Vueling l'intesa per il rinnovo del Contratto di lavoro applicato agli assistenti di volo basati in Italia (Roma Fiumicino e Firenze). L'intesa avrà durata triennale (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024). Lo rende noto l'Anpav in un comunicato.

Tra i punti qualificanti dell'accordo c'è l'adeguamento voci fisse (Stipendio Base, Ivmg) ai minimi salariali indicati nella tabella Mod. 1 del nuovo Ccnl Ta 2022 - 2024; progressione economica anzianità estesa a 12 anni (scatti annuali); incremento 11 riposi / anno per ‘Turni liberi' ; performance bonus annuale - summer period (700 euro CC - 500 euro Av); Focus su ‘pairing' ferie. Rimangono confermati tutti gli istituti contrattuali ‘qualitativi' in vigore (es. retribuzione notturno, ferie, pagamento forzoso/straordinario, liste di anzianità, diaria ‘fissa').

Anpav, conclude la nota, "raggiunge quindi il rinnovo del terzo contratto collettivo per i lavoratori della società del gruppo Iag, riuscendo, tra l'altro, a rafforzare le retribuzioni fisse nonostante la congiuntura economica negativa che stiamo vivendo. Agli Assistenti di Volo che ci sostengono e partecipano attivamente alla costruzione delle proposte contrattuali va il nostro ringraziamento: il Personale di Cabina negli aspetti relativi alla sicurezza e alla cura del cliente viene confermato al centro dei progetti societari".