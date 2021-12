Capodanno: Milano, in casa con ordigni artigianali e botti illegali, arrestato

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato, ieri pomeriggio, un 37enne trovato in casa, in zona Gratosoglio, in possesso di 20 ordigni esplodenti artigianali non classificati. L'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, attualmente sottoposto ad affidamento in prova, è stato indagato poiché deteneva tre batterie di fuochi pirotecnici categoria f3 (rischio potenziale medio, ndr) non disponendo della prescritta licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.