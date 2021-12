Articolo1: Speranza, 'nostri valori ancora più attuali nel 2022, si apre spazio enorme'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Il 2022 ci aprirà uno spazio politico significativo per rendere ancora più forte le sfide di fondo che ci hanno accompagnato per una vita e che non sono mai state così forti e attuali". Lo ha detto Roberto Speranza allo scambio di auguri di fine anno di Articolo1.

"La sfida del 2022 è come portiamo questa storia in un tempo nuovo che stiamo attraversando, un tempo che offre uno spazio enorme al nostro impianto di valori", ha spiegato il ministro della Salute sottolineando: "Vedo tornare attuali valori e principi di fondo, dentro la crisi pandemica si apre uno spazio per un messaggio diverso, un nuovo rapporto tra Stato e mercato, una nuova fase in cui solidarietà, integrazione, inclusione sono valori più facili da affermare".

"Dentro questa fase c'è uno spazio per chi la pensa come noi, per chi ha un impianto valoriale e costituzionale con al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali -ha detto ancora Speranza-. Questo offre una grande opportunità, apre uno spazio politico, a noi sta offrire una risposta politica a questo sentimento diffuso che c'è e che la pandemia a amplificato".