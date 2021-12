Manovra: Meloni, 'emendamento FdI su fondo per proprietari immobili occupati'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Se ti occupano casa e lo Stato non la libera, quantomeno non paghi le tasse su quella casa nel periodo in cui non è nella tua disponibilità. Ora è possibile, grazie ad un emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra: sarà attivato un fondo di solidarietà a favore dei proprietari di immobili residenziali occupati abusivamente. Una misura di buon senso e un nostro impegno per tutti i cittadini costretti a subire tali prepotenze". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.