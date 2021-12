Meteo: Lombardia, Capodanno col sole, ma in arrivo nubi e calo temperature

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Fino a domani l'anticiclone porta tempo stabile sulla Lombardia, soleggiato e mite in montagna, con nebbia e nubi basse in pianura. Da domenica 2 gennaio il progressivo abbassamento verso sud della struttura di alta pressione lascia posto ad aria progressivamente più fredda in quota: velato o a tratti nuvoloso, con nebbia a banchi e meno persistente in pianura. Mercoledì deboli precipitazioni sui rilievi alpini, marcato rinforzo del vento da nord con calo delle temperature in montagna. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani 1 gennaio cielo poco nuvoloso sui rilievi, nubi basse persistenti sulla pianura, in parziale dissolvimento al pomeriggio sull'alta pianura occidentale Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 2 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Nebbie diffuse su tutta la pianura, in parziale sollevamento nelle ore pomeridiane.

Domenica 2 gennaio tempo nuvoloso, ma niente piogge. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione soprattutto in montagna. In pianura minime intorno a 4 gradi, massime intorno a 7 gradi. Nebbie diffuse in pianura fino a metà giornata, foschia in serata.