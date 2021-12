Milano: controlli in stazione Centrale, arrestato ricercato per furto

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato, ieri un cittadino libico di 25 anni perché ricercato per il reato di furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, dopo aver notato l'uomo per il suo atteggiamento sospetto salire a bordo di un treno diretto a Genova, hanno deciso di seguirlo.

Percorso tutto il treno, il 25enne, una volta sceso alla stazione di Milano Rogoredo, è stato fermato per un controllo. Dalla banca dati è emerso che era ricercato con un provvedimento emesso dalla procura di Milano, dovendo espiare una pena di 7 mesi e 21 giorni di reclusione. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere.