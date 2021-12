Covid: Sala, 'molti dipendenti Atm a casa contagiati, al lavoro per contenere disagi'

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Mattinata in ufficio a Palazzo Marino per preparare l'inizio del nuovo anno, che presenterà all'amministrazione alcune inevitabili criticità. Al momento i dipendenti di Atm a casa perché contagiati sono molti e la stessa cosa riguarda il personale educativo. Siamo al lavoro per poter garantire lo svolgimento delle attività, contenendo il più possibile i disagi". Lo spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post su Facebook.