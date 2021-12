Covid: a Rho-Fiera dal 4 gennaio attive 10 linee per gestione tamponi

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Il piano di potenziamento dei servizi di diagnostica per la ricerca di Sars-CoV-2 prevede un importante coinvolgimento del privato. Lo sottolinea in una nota la direzione generale Welfare della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dalla vicepresidente Letizia Moratti. In particolare, "sul territorio di Ats Milano il privato è già presente con diversi punti prelievo e laboratorio: Auxologico, Galeazzi, Humanitas, Multimedica, Policlinico San Donato, San Carlo Paderno".

Il gruppo San Donato "prenderà in carico la gestione del punto tamponi massivo presso Rho-Fiera, con l'attivazione di 10 linee in modalità 'drive-through' a partire dal 4 gennaio 2022. In fase iniziale, l'apertura del centro sarà di 6 giorni la settimana per 8 ore al giorno", si precisa nella nota. Sono state raccolte, inoltre, queste disponibilità: gruppo Humanitas, 250 tamponi al giorno dalla settimana del 3 gennaio; 500 tamponi al giorno dalla settimana del 10 gennaio. Multimedica, 400 tamponi al giorno, possibilmente con raccolta da parte di soggetti terzi.