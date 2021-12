Covid: commissario Palermo, 'uno tsunami di positivi', alla Fiera lavoro non-stop/Adnkronos (3)

31 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Alcune persone disorientate e spaventate sono state aiutate da 'Mister vaccino', il medico che in oltre un anno ha fatto oltre 15 mila vaccini. E molti di loro li ha convinti lui. Si chiama Arturo Campanella, e lavorava all'ospedale Civico di Palermo. "Abbiamo vaccinato anche 3.000 persone al giorno", dice. In poco più di un anno sono state vaccinate qui oltre 700 mila persone.

Intanto, la fila per fare i tamponi non si ferma all'esterno. Un uomo scende dall'auto e chiede: "Scusi, ma c'è un bagno? Sono qui da tre ore e devo fare la pipì". E nelle farmacie non va meglio. File ovunque. Di persone che vogliono fare il tampone. E anche oggi lo 'tsunami' di positivi continua. Renato Costa scuote la testa. "Bisogna cambiare atteggiamento, altrimenti non ne usciamo più". E lui come trascorrerà il Capodanno? "Con mia moglie, e basta. Niente feste. Forse non aspetto neppure la mezzanotte. Domani si lavora". (di Elvira Terranova)