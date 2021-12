Milano: questore sospende la licenza a sei locali

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso le licenze a sei locali. Ieri è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni a un bar di via Barrili: tra ottobre e novembre sono stati trovati nel bagno del locale e a un cliente diversi grammi di hashish. Il bar era già stato oggetto di quattro decreti di sospensione della licenza per problematiche legate alla cattiva frequentazione, oltre che luogo di spaccio.

Sempre ieri un provvedimento di sospensione di 10 giorni è stato notificato al titolare di un locale in via Fantoli per il verificarsi di aggressioni e liti, lo scorso 19 dicembre un cliente ha denunciato l'aggressione subita all'esterno da parte di sconosciuti e al seguito della quale ha riportato 20 giorni di prognosi. Stessi giorni di chiusura per un bar di piazza Bonomelli e per un bar in via Zucchi a Cusano Milanino (Milano) ritenuti luoghi d'aggregazione di persone pregiudicate o pericolose.

Due provvedimenti di sospensione della licenza per 10 giorni riguardano un pub in via Gramsci e un bar in via Garibaldini entrambi a Settimo Milanese. Il primo è stato più volte segnalato dai vicini per rumori e schiamazzi notturni, il secondo è stato teatro di una rissa all'esterno.