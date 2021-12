Energia, Guidesi, 'intervenire subito, avremo anziani al freddo e imprese chiuse'

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Si chiami tavolo nazionale, cabina di regia o come vogliano chiamarlo ma sostengo pienamente la richiesta di Matteo Salvini. Sono mesi che urlo e che denuncio i rischi che oggi sono evidenti per le famiglie e per le imprese. Così avremo anziani soli che spegneranno il riscaldamento per paura dei costi e imprese che rischiano di non riaprire". Così l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

"I costi attuali dell'energia rischiano di trasformarsi a brevissimo in un problema sociale e occupazionale, non capisco come qualcuno non se ne sia reso conto; non serve il 'faremo' ma serve il 'fare' urgente ed immediato e Salvini ha ragione ed il mio pieno sostegno", conclude.