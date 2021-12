31 dicembre 2021 a

Jeddah, 31 dic. - (Adnkronos) - Danilo Petrucci sarà regolarmente tra i partenti della 44esima edizione della Dakar, al via domani in Arabia Saudita dopo l'ok dei medici. Petrucci era risultato positivo al Covid-19 ma, come riportato da The-Race.com e confermato da GPone.com, si sarebbe trattato di una "falsa positività". Di qui il via libera per prendere parte alla competizione in sella alla Ktm.