Covid: Baldini (Iv), 'ridurre pressioni su ospedali'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Diciamo da tempo che bisogna allargare l'area dei vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali, oggi anche il ministro Speranza invita a un'estensione al mondo del lavoro. Meglio tardi che mai, ma non possiamo perdere altro tempo”. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Teresa Baldini.

“Quello che il ministro forse non vede -aggiunge- è che non sono solo i reparti Covid a rischiare di andare in sofferenza, ma tutta la sanità, a partire dai reparti di pronto soccorso, che troppo spesso vanno a supplire alla medicina territoriale, e che in questi giorni sono presi d'assalto da chi non riesce ad effettuare i tamponi nelle strutture preposte. È il momento di intervenire, subito”.