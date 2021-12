Bollette: Ronzulli, 'bene proposta Salvini per tavolo nazionale con parti sociali'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il record storico del prezzo dell'energia minaccia la possibilità per migliaia di famiglie di poter avere luce e riscaldamento nonostante gli interventi del Governo, sta esponendo centinaia di aziende al rischio di dover fermare le produzioni o di dover aumentare i prezzi cedendo quote di mercato ai competitor stranieri. Forza Italia sta lavorando un pacchetto di proposte che presenterà al Governo per tamponare questa emergenza e per risolvere finalmente in maniera strutturale il problema". Lo ribadisce Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato.

"Come centrodestra -aggiunge- chiederemo più produzione nazionale di gas, investimenti su nuove infrastrutture energetiche, di dare slancio alla diffusione delle rinnovabili e di tornare a credere nella ricerca e dunque sul nucleare di ultima generazione. Il tavolo nazionale con le parti sociali proposto da Matteo Salvini può essere una buona occasione per confrontarsi”.