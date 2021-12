Covid: Mattarella, 'non usare vaccini offesa a chi non li ha, Natale diverso da anno scorso'

31 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus. Alle bare trasportate dai mezzi militari. Al lungo, necessario confinamento di tutti in casa. Alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al collasso. Cosa avremmo dato, in quei giorni, per avere il vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

"I vaccini -ha ribadito il Capo dello Stato- hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto –ripeto- la pericolosità della malattia. Basta pensare a come l'anno passato abbiamo trascorso le festività natalizie e come invece è stato possibile farlo in questi giorni, sia pure con prudenza e limitazioni".