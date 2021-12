31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Grazie Presidente Mattarella per questo 2021 in cui l'Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi sette anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie infine per il giusto richiamo all'importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi.