Mattarella: Fico, 'ha accompagnato Italia in uno dei periodi più complessi della sua storia'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Al Presidente Mattarella voglio rivolgere un sincero e non rituale ringraziamento. Per le parole di stasera e soprattutto per quanto ha fatto in questi sette anni da garante della Costituzione e dell'unità nazionale. Con saggezza e autorevolezza ha ispirato la nostra comunità, sostenendola e accompagnandola in uno dei periodi più complessi della sua storia". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Il momento che stiamo vivendo -aggiunge- impone senso di responsabilità e coesione; e l'impegno delle istituzioni e di ciascuno di noi deve proseguire nel solco avviato. L'anno appena trascorso ha visto il nostro Paese fare fronte all'emergenza, adottare le misure per la ripartenza, lavorare per superare le difficoltà e le diseguaglianze acuite dall'impatto della crisi pandemica. Come ha ricordato il Presidente Mattarella, lo spirito di comunità che siamo stati capaci di esprimere deve continuare a orientare il nostro agire quotidiano, perché ciò è indispensabile per affrontare le sfide presenti e future. Ancora grazie, Presidente. E buon anno a tutti voi”.