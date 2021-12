Mattarella: figlio prof morto in esplosione, 'lettera mio padre non sarà mai dimenticata' (2)

31 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Lasciando i suoi studenti, tre anni fa, il professore Carmina aveva dedicato loro bellissime parole: "Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l'entusiasmo, la voglia di lottare". Dopo il crollo di Ravanusa, dove sono morte nove persone, centinaia di ex studenti hanno scritto sulla pagina Facebook del docente, molti messaggi affettuosi, di ricordi, di parole scritte per lui: "Ti saremo per sempre immensamente grati". "È il prof che segna la tua strada", dicono in molti. Gioacchino L.C. aveva postato la foto di una lettera che il suo insegnante gli scrisse: "Custodisco con cura, da più di 20 anni, questa lettera che mi ha scritto per consolarmi della perdita di mio padre. Ho pensato fosse giusto condividerla per far conoscere a tutti la gentilezza, l'eleganza e la bontà che hanno fatto innamorare di Lei centinaia di studenti. Aveva proprio ragione in queste righe: la saggezza o la filosofia in circostanze simili servono a poco! Rimarrà per sempre nei nostri pensieri Prof. Pietro Carmina". E questa sera il ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (di Elvira Terranova)