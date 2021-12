Mattarella: Lupi, 'da Capo Stato sintesi forza e valori e Italia'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Unità istituzionale, unità morale e il nostro futuro affidato ai giovani: ancora una volta il Presidente dell Repubblica Sergio Mattarella ha saputo sintetizzare la forza e i valori dell'Italia di fronte alle sfide del nostro tempo". Lo afferma Maurizio Lupi, Presidente di Noi con l'Italia.

"Questa volta il nostro grazie è ancora più forte -aggiunge- perché Sergio Mattarella è stato in questi sette anni un punto di riferimento essenziale questo punto di riferimento essenziale, senza il quale saremmo stati tutti più fragili. E lo ringraziamo per come ha saputo rappresentare a tutto il mondo la forza dell'Italia intera”.