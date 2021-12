31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Il senatore a vita Mario Monti, in un colloquio telefonico, ha espresso al Capo dello Stato Sergio Mattarella "il più vivo apprezzamento" per il messaggio di fine anno. Lo ha inoltre ringraziato per "la fiducia, la speranza e la forza che in questi sette anni ha saputo infondere negli italiani e per la compostezza con cui lo ha fatto".