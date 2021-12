Mattarella: Carfagna, 'grazie per equilibrio in settennato tra più complessi storia Repubblica'**

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo un grazie al Presidente Mattarella non solo per l'equilibrio del suo settennato, uno dei piú complessi della storia della Repubblica, ma per la forza del suo messaggio al termine di questo difficile 2021: l'Italia laboriosa, creativa, solidale alla quale si é rivolto é l'Italia a cui dobbiamo pensare ogni giorno mentre esercitiamo i nostri ruoli istituzionali. E i sentimenti di unitá e coraggio dei cittadini, giustamente esaltati dal Presidente, meritano il nostro massimo impegno se vogliamo esserne all'altezza”. Lo afferma Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.