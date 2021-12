Mattarella: Toti, 'un vaccino per la democrazia'

31 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha salutato questo anno complicato con la sua solita chiarezza e vicinanza agli italiani, trasmettendoci speranza e fiducia verso l'anno che verrà. Questo è stato il suo ultimo discorso di fine anno da Capo dello Stato e noi non possiamo che ringraziarlo per esserci stato sempre nei momenti più bui di questi sette anni, la sua presenza ci ha sostenuto dandoci forza. Una luce per tutti noi, un vaccino per la nostra democrazia". Lo afferma Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Coraggio Italia.

"Grazie per aver citato lo sforzo e il lavoro dei sindaci e dei presidenti delle Regioni. Nostro arduo compito -aggiunge- sarà essere responsabili nello scegliere un successore alla sua altezza. Per i giovani, per tutti noi, per gli italiani e per l'Italia che oggi a gran voce dice: 'Grazie Presidente'".