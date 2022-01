Scuola: Mattarella, 'poche risorse per istruzione, sono investimenti per futuro'**

01 gennaio 2022 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "L'istruzione -aspetto imprescindibile per la costruzione della pace e grammatica stessa del dialogo tra le generazioni- rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. E mi rammarica constatare come, negli ultimi anni, le risorse che al livello globale vengono dedicato a questa imprescindibile funzione siano diminuite. Su questo tema vorrei condividere l'auspicio che i fondi per l'istruzione siano finalmente considerati come investimenti. Perché è dall'istruzione e dalla crescita personale che si parte per costruire il futuro". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 55/ma Giornata della Pace.