01 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Un botta e risposta che in ogni causa non chiama in causa il Quirinale, visto che l'account di Grasso è privato, tanto che si presenta come "giornalista, scrittore, montanaro" e non con l'incarico ufficiale di consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione.