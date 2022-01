01 gennaio 2022 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Gratitudine e rispetto per Mattarella. Le parole del professore di Ravanusa citate dal Capo dello Stato sono un monito per tutta la comunità politica, gli italiani se ne sappiano far carico". Lo dice il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.