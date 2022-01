Mattarella: Gasparri, 'bene richiamo a centralità Parlamento'

01 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Con il suo intervento di ieri sera, con il quale ha salutato i cittadini dopo il suo settennato al Quirinale, il Presidente Mattarella si è dimostrato ancora una volta un punto di riferimento per la sua saggezza ma anche concretezza su tematiche che non devono lasciare spazio ad interpretazioni". Lo afferma, Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"Importanti in un momento come questo -aggiunge- le sue parole sui vaccini, che non rendono ‘invulnerabili', ma che rappresentano lo strumento migliore per difendere se stessi e gli altri. Mattarella ha invitato tutti alla responsabilità, unico modo per poter uscire da questa lunga crisi e avere fiducia nel futuro. E lo ha fatto anche, e lo ringraziamo, citando il professore Carmina, vittima della recente tragedia di Ravanusa, che spingeva i suoi studenti a vincere l'indifferenza. Così Mattarella ha voluto concludere il suo mandato e noi lo ringraziamo per quanto ha fatto e per aver ancora una volta ribadito la centralità del Parlamento in cui a breve tornerà con l'incarico di senatore a vita".