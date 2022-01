02 gennaio 2022 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “La maternità surrogata è una violenza a danno di donne e bambini: come promesso, è pronta una mozione della Lega per chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all'estero da cittadini italiani”. Lo annuncia il segretario della Lega, Matteo Salvini.