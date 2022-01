Bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco

03 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare, a Torre del Greco. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, in via Calastro, località Scala. Il piccolo era in compagnia della madre.

Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto. I Carabinieri, che indagano sul caso, e il pm della Procura di Torre Annunziata, competente sul territorio, stanno interrogando la donna. Secondo quanto riferito da alcune persone presenti sul posto, la donna avrebbe manifestato intenti suicidi.