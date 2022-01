Ciclismo: problema al ginocchio per Chris Froome durante preparazione nuova stagione

03 gennaio 2022 a

Londra, 3 gen. (Adnkronos) - Il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome è stato costretto a ritardare i suoi preparativi per la stagione 2022 a causa di un infortunio al ginocchio. Il 36enne britannico ha rivelato di aver avuto un problema ad un tendine del ginocchio durante l'allenamento pre-campionato. "Sono appena tornato da alcune scansioni in ospedale", ha detto Froome sul suo canale YouTube.

"Negli ultimi 10 giorni circa ho avuto un po' di dolore all'esterno del ginocchio mentre pedalavo. Sfortunatamente pensavo che solo tornando ad allenarmi in queste ultime due settimane avrei potuto essere entusiasta, ma ho spinto un po' troppo e questo è successo dopo alcune settimane di assenza dalla bici e forse il corpo non era pronto per spingere così forte. È divampato il problema ed ha causato un po' di infiammazione. Ciò significa che dovrò prendermi la parte migliore di una settimana senza pedalare prima di iniziare molto gradualmente".

"Sicuramente è una battuta d'arresto per me. Non sono troppo sicuro di dove inizierò l'anno di gare e questo porterà leggermente indietro tutto", ha proseguito Froome che non è nuovo agli infortuni. Froome ha vinto il Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017. È tornato in gara nel 2021 ma ha subito lesioni nella fase di apertura, finendo 133°.