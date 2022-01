Pd: Zampa, 'D'Alema non ci ha mai creduto, ha fatto grandissimi danni'

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen (Adnkronos) - "D'Alema ha fatto grandissimi danni al Pd. Io credo che non sia mai stato un progetto nel quale D'Alema ha creduto. Io penso che il Pd debba aprire le sue porte a chi crede in quel progetto e avremo fatto bene a farlo sempre. Non consideriamo una malattia quel che è accaduto prima. Io non credo che (D'Alema ndr) ci abbia mai creduto in questo partito". Lo ha detto Sandra Zampa, del Pd, a Agorà su Rai Tre.