Calcio: Cruzeiro, 'Ronaldo positivo al covid, ha sintomi lievi'

Rio de Janeiro, 3 gen. (Adnkronos) - Ronaldo Luís Nazário de Lima, vincitore della Coppa del Mondo, ha saltato una celebrazione per il 101° anniversario del Cruzeiro, il club brasiliano in cui ha acquisito la partecipazione di controllo il mese scorso, dopo che gli è stato diagnosticato il covid-19. Il 45enne ha solo sintomi lievi, ma riposerà e si isolerà in linea con i protocolli sanitari, ha detto il club. "Il Cruzeiro annuncia che questa domenica mattina Ronaldo Nazario è risultato positivo al Covid-19", si legge in un comunicato. "Questo gli rende impossibile andare a Belo Horizonte per i festeggiamenti commemorativi. L'evento era stato designato come la prima apparizione pubblica di Ronaldo da quando ha completato l'acquisto della quota di maggioranza del Cruzeiro per 400 milioni di reais (circa 70 milioni di dollari) lo scorso mese. L'ex attaccante ha iniziato la sua carriera al Cruzeiro nel 1993, segnando 56 gol in 58 partite in tutte le competizioni per la formazione di Belo Horizonte prima di trasferirsi al Psv Eindhoven nel luglio 1994.

"Ronaldo è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste per il nei prossimi giorni, ma presto annunceremo un nuovo programma per il suo arrivo a Belo Horizonte", ha aggiunto il comunicato. Ronaldo, che è anche il proprietario del club spagnolo del Real Valladolid, si è ritirato nel 2011 dopo una carriera che ha incluso celebri periodi al Barcellona, ​​all'Inter e al Real Madrid. Ha segnato 62 gol in 98 partite per il Brasile ed è stato uno degli artefici dei successi della nazionale ai Mondiali 1994 e 2002.