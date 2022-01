Calcio: Sassuolo, due nuovi positivi al Covid nel gruppo squadra

03 gennaio 2022 a

Sassuolo, 3 gen. - (Adnkronos) - Ci sono due nuovi casi di positività al Covid nel gruppo squadra del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito ufficiale. "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai controlli effettuati sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Covid-19 nella Prima Squadra: un calciatore e un membro dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l'iter previsto dal protocollo Figc ed è in costante contatto con l'autorità sanitaria di riferimento".