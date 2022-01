Pnrr: Comune Milano, 20 mln per interventi quartiere Rizzoli e sicurezza Lambro (2)

03 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Grazie al piano Next Generation Eu sarà possibile portare a termine interventi decisivi per il quartiere Rizzoli. È fondamentale che le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea siano utilizzate al meglio per migliorare la qualità della vita di chi abita negli edifici Erp di proprietà del comune di Milano" dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa.

"Siamo contenti per l'arrivo dei fondi che permetteranno di realizzare il primo parco fluviale innovativo metropolitano e serviranno per valorizzare tutta l'area nord Milano attraverso interventi di contenimento del rischio idraulico del fiume Lambro insieme ad azioni di valorizzazione ecologica e paesaggistica - afferma Elena Grandi, assessore al Verde -. In questo modo renderemo l'area del fiume Lambro più sicura, attrattiva e fruibile dalla cittadinanza".

Soddisfazione per gli interventi imminenti anche da parte del Municipio 3, territorio in cui insistono gli edifici del quartiere Rizzoli e il parco Lambro. "Si tratta di un grande risultato - dichiara Caterina Antola, presidente del Municipio 3 - che sottolinea il lavoro realizzato per sostenere le richieste della cittadinanza con particolare attenzione alla manutenzione degli edifici Erp, al fiume Lambro e alle aree attigue".