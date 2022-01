Pa: Brescia (M5S), 'da Brunetta scarsa visione futuro'

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Mentre altri Paesi europei continuano a guardare allo smart working, il ministro Brunetta, invece, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ancora una volta siamo di fronte alla scarsa visione del futuro e una mancata consapevolezza del reale lavoro portato avanti da tutti i dipendenti della Pa, e non solo, durante la pandemia.” Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle.

“Ad oggi -ricorda- lo smart working può essere un'arma contro la variante Omicron. Ricorrere in maniera più ampia al lavoro agile è una misura che dobbiamo assolutamente prendere. Il ritorno al lavoro in presenza è ed è stato un segnale importante di ritorno alla normalità di cui avevamo bisogno, ma ora bisogna agire diversamente, coniugando la tutela della salute pubblica con la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici".