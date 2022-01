Calcio: Sampdoria, risolto il contratto con Adrien Silva

03 gennaio 2022 a

a

a

Genova, 3 gen. - (Adnkronos) - Adrien Silva lascia la Sampdoria, ha risolto il suo contratto con il club ligure. Lo annuncia la società blucerchiata con un comunicato sul sito ufficiale: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva. Al centrocampista portoghese – 44 presenze e un gol con la nostra maglia – va un ringraziamento per l'impegno dimostrato in queste due stagioni in blucerchiato e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte di tutta la società".