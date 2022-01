Calcio: Ascoli, 6 positivi nel gruppo squadra

03 gennaio 2022 a

Ascoli, 3 gen. - (Adnkronos) - Sei componenti del gruppo squadra dell'Ascoli sono risultati positivi al Covid. Lo ha reso noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale. "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che ad oggi sei componenti del gruppo squadra sono positivi al Covid-19. I test sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo la squadra non entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. I positivi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto del gruppo sono scattate le procedure previste dai protocolli sanitario e federale".