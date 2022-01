Quirinale: Toti, 'pacificazione con Berlusconi e Prodi senatori a vita'

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe bella una cosa che il nuovo Capo dello Stato nominasse senatori a vita Berlusconi e Prodi, simboli di una stagione travolgente e drammatica come quella della Seconda Repubblica: sarebbe un modo nobile per pacificare e svelenire una politica che negli ultimi anni non ha dato il meglio di se stessa". Lo propone Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di 'Coraggio Italia' in un'intervista al 'Corriere della Sera'.