Covid: Romeo (Lega), 'non partecipo a convegni contro vaccini'

04 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “Ero e resto convinto dell'importanza del dialogo e del confronto su questi temi. Ma alcuni interventi che ho sentito nella giornata di ieri, in particolare quelli in merito all'inutilità dei vaccini mi inducono a non partecipare in quanto distanti dalle mie posizioni”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ha declinato l'invito al convegno “Pandemia, trasparenza e democrazia”, organizzato dal Coordinamento 15 ottobre.