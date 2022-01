F1: Mercedes a Hamilton, 'nelle avversità alcuni cedono, altri infrangono record'

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - "Nelle avversità alcuni cedono; altri infrangono record”. E' il messaggio che la Mercedes, attraverso i propri canali social, ha voluto mandare al suo pilota Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo in F1 non ha più rilasciato interviste o annunci dal 12 dicembre, data in cui ha perso il titolo iridato, tra le polemiche, nel testa a testa con Max Verstappen e facendo così scatenare diverse speculazioni su un suo possibile ritiro.