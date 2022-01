04 gennaio 2022 a

a

a

Napoli, 4 gen. - (Adnkronos) - C'è un altro calciatore positivo nel Napoli: è Kevin Malcuit. Lo annuncia il club partenopeo su Twitter. "In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".